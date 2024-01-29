Geleceğin bilişimcileri yetişiyor

Talas Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin hem dijital bağımlılıktan kurtulması hem de bilişime yatkınlığı olanları meslek edindirmesine yardımcı olması amacıyla kurulan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’nde eğitimler için kayıtlar başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın vizyonuyla Türkiye’nin ilk sabit arenalı espor merkezi olan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’nde robotik kodlama, tinkercad ve arduino eğitimleri için kayıtlar tüm hızıyla sürüyor.

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 kattan oluşan ve toplamda 850 metrekare alanı bulunan merkezde, üç farklı branşta yapılacak eğitimlerde çocukların ve gençlerin 3 boyutlu baskı modelleme, kodlama ve robotik gibi inovatif alanlarda yetenekleri ortaya çıkarılacak. Böylelikle genç kuşakların geleceğin bilişimcileri olmaları konusunda yönlendirilmeleri sağlanırken diğer yandan da dijital bağımlılıkta mücadele edilmiş olacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2024 Çarşamba günü olan eğitimlerle ilgili 0535 335 7171 nolu telefondan detaylı bilgi alınabilecek.