Başkan Büyükkılıç'tan Hisarcık Mahallesi esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, Hisarcık Mahallesi sakinleri ile de sohbet ederek taleplerini dinledi.

Yerel yönetim hizmetlerini ‘önce insan’ diyerek Kayserililerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta vatandaşlarla da bir araya gelerek hem vatandaşların taleplerini dinlemeye hem de sorunları yerinde tespit etmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflar ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, esnaf dükkânlarını tek tek ziyaret ederek, esnafla sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu.

Soba başında çay eşliğinde sohbet

Girdiği bir kahvehanede soba başında vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet eden Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin taleplerini bizzat dinledi. Büyükkılıç, Hisarcık Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.