Geleceğin şampiyonları kuşak atladı

Kayseri’nin köklü Taekwondo kulüplerinden YayTanSay-YES Taekwondo okulunda kuşak imtihanı yapıldı.

Hem Kayseri hem Türkiye için TaeKwonDo branşında sayısız şampiyonlar yetiştiren milli antrenörler Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan’ın sahibi olduğu YayTanSay - YES Taekwondo okulunda kuşak imtihanı vardı. Birbirinden yetenekli ve heyecanlı sporcular, bir üst kuşağa geçebilmek için çaba sarfetti. Kuşak imtihanını başarıyla geçen minik sporcular, şampiyon hocaları tarafından ödüllendirilirken yeni kuşaklarını da bellerine taktılar. Kuşak imtihanını başarıyla geçen minik sporcular, kuşak fırlatarak sevinçlerini paylaştılar.

Milli antrenör ve YayTanSay tekvando okulu sahibi Yavuz Sayan, Kayseri’den yeni şampiyonlar çıkarmak adına çaba sarfettiklerini ifade ederek yakın zamanda bunun meyvelerini toplayacaklarını söyledi.