Geleneksel Akkışla Dostluk Turnuvası Başlıyor​​​​

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, yapılan turnuva ile ilgili şunları söyledi: 'Bu sene 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 10 takımın katılacağı turnuva, lig usulü yapılacak. Turnuva sonucunda en çok puanı toplayan takım şampiyon ilan edilecek. Fakat adından da anlaşılacağı üzere amaç dostluk olduğu için her takıma eşit kupa verilirken, örnek oyuncu, en kıymetli oyuncu, en iyi kaleci, gol kralı, plaketleri de sahiplerini bulacak.’’

İlçe derneklerinin beraberce organize ettikleri turnuvada amaçlarının; sporun tanıştırıcı kaynaştırıcı yönünü kullanmak olduğunu belirten Sungur, Kayseri’de yaşayan Akkışlalıları bir araya getirmeya çalıştıklarını ifade etti.

Bu sene 4. sünü düzenlenen turnuvanın çok güzel anılar ve dostluklar oluşturduğunu söyleyen Sungur; artık turnuvamız geleneksel hale geldi. herkesin özlediği beklediği bir organizasyon oldu diye konuştu.

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