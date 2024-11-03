Geleneksel Akkışla Dostluk Turnuvası Başlıyor

Kayseri'de faaliyet gösteren yöre derneklerinin bir araya gelerek organize etikleri 2024 Akkışla Dostluk Turnuvası Başlıyor.

Geleneksel Akkışla Dostluk Turnuvası Başlıyor

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, yapılan turnuva ile ilgili şunları söyledi: 'Bu sene 40 yaş  üstü oyunculardan oluşan 10 takımın katılacağı turnuva, lig usulü yapılacak. Turnuva sonucunda en çok puanı toplayan takım şampiyon ilan edilecek. Fakat adından da anlaşılacağı üzere amaç dostluk olduğu için her takıma eşit kupa verilirken, örnek oyuncu, en kıymetli oyuncu, en iyi kaleci, gol kralı, plaketleri de sahiplerini bulacak.’’

İlçe derneklerinin beraberce organize ettikleri turnuvada amaçlarının; sporun tanıştırıcı kaynaştırıcı yönünü kullanmak olduğunu belirten Sungur, Kayseri’de yaşayan Akkışlalıları bir araya getirmeya çalıştıklarını ifade etti.

Bu sene 4. sünü düzenlenen turnuvanın çok güzel anılar ve dostluklar oluşturduğunu söyleyen Sungur; artık turnuvamız geleneksel hale geldi. herkesin özlediği beklediği bir organizasyon oldu diye konuştu.

Geleneksel Akkışla Dostluk Turnuvası Başlıyor​​​​

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da geri dönüşümle 10 ayda 57 bin 191 ağaç kurtarıldı
Kocasinan'da geri dönüşümle 10 ayda 57 bin 191 ağaç kurtarıldı
Kapıları açık seyreden araç yakalandı
Kapıları açık seyreden araç yakalandı
Kayseri'de 22 şok uygulamada 6 bin 316 kişi sorgulandı
Kayseri'de 22 şok uygulamada 6 bin 316 kişi sorgulandı
Çopuroğlu: 'Milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık'
Çopuroğlu: 'Milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık'
Akrabalar arasında kavga: 3 yaralı
Akrabalar arasında kavga: 3 yaralı
Başkan Palancıoğlu ARLEM Toplantısı için Ürdün'de
Başkan Palancıoğlu ARLEM Toplantısı için Ürdün'de