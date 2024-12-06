Geleneksel sepet örücülüğü Hacılar'da yeniden canlanıyor

Başlangıç seviyesinde verilen eğitimlerde, kursiyerler sepet örmenin temel tekniklerini öğreniyor. Eğitimlerde, geleneksel el sanatları eğitmeni Mehtap Emek'in rehberliğinde yaklaşık 6 saat süren dersler veriliyor. Kursiyerler, öğrendikleri bu sanatı hem dekoratif amaçlarla kullanabiliyor hem de hediyelik eşya olarak değerlendirebiliyor.

Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin el sanatlarının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladığını belirtiyor. Düzenlenen atölyelerde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gün yüzüne çıkarılması ve bu değerlerin yeni nesillere aktarılması hedefleniyor. Sepet örücülüğünün kültürel ve ekonomik anlamda değer oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, sepetlerin dekoratif amaçlarla kullanılmasının yanı sıra, hediyelik eşya olarak da satışa sunulabileceğini belirtiyor.

Hacılar Belediyesi'nin düzenlediği bu kurslarla, kursiyerler hem el sanatını öğrenme fırsatı buluyor hem de ekonomik kazanç elde edebilecek bir beceriye sahip oluyor. Belediye, el sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam ederek, bölgenin kültürel zenginliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.