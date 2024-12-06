Kayseri'de şok operasyonlar devam ediyor: 3 Bin 376 Kişi sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı!

Bu kapsamlı operasyonda, 8 aranan şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Narkotik madde bulundurdukları tespit edilen 3 kişiye ise toplamda 13,15 gram narkotik madde ile ilgili işlem yapıldı. Ayrıca, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet fişek, 1 kapsam dışı bıçak ve 2 hacizli/yakalamalı otomobil de bulunuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından titizlikle yürütülen bu operasyon, şehrin güvenliği için büyük bir adım oldu.



