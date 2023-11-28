Genç dostu belediyeden ilçeye 18 adet futbol sahası

Genç dostu belediye olarak gençlerin verimli vakit geçirebileceği futbol sahaları ile spor yatırımlarına da ağırlık veren Melikgazi Belediyesi birçok mahallede önce yapılan sahalara ilave olarak 8 adet daha saha yapıyor.

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  • 28.11.2023 12:24
  • Güncelleme: 28.11.2023 12:53
Genç dostu belediyeden ilçeye 18 adet futbol sahası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Genç dostu belediye olarak gençlerin verimli vakit geçirebileceği futbol sahaları ile spor yatırımlarına da ağırlık veren Melikgazi Belediyesi birçok mahallede önce yapılan sahalara ilave olarak 8 adet daha saha yapıyor.

Yeni neslin sportif faaliyetler içerisinde yer almasına çok önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi olarak her zaman spora ve sporculara destek olduk. Yeşilyurt, Demokrasi, Danışmentgazi, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Altınoluk, Fatih, Bahçelievler Mahallesi olmak üzere gençlerimizi mutlu edecek yeni sahaları da hayata geçiriyoruz. İlçeye yaptığımız, okul, sağlık ocağı, cami, altyapı, yol, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında spor yatırımları da bizler için önemli. Gençlerimizin bizden en çok saha talebi oluyordu. Biz de onları kırmadık; ihtiyaç olan bir çok mahallede futbol sahası yaptık. Biz de elimizden geldiğince gençlerimizin sağlıklı olması, sporu sevmesi ve spor yapması için belediye olarak çalışıyoruz. Gençler ve çocuklarımız bu yeni sahalarda dolu dolu, keyifli zaman geçirecekler. Böylece evde internet ve televizyonda fazla vakit harcamaktan da uzak kalmış olacaklar. Bu yeni yapılan sahalarımızla ilçemize toplamda 18 adet futbol sahası kazandırmış olacağız. Sahalarımızı yapıp kısa zamanda sporcularımıza ve gençlerimize emanet edeceğiz. Yeni 8 adet futbol sahamız gençlerimize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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