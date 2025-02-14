Genç Kardiyolog Dr. Ahmet Şimşek, kalp krizine yenik düştü

Genç doktorun cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde toprağa verildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Dr. Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası olan Dr. Şimşek'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

TOGÜ Hastanesi'nde 2021 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalışan Şimşek için hastane bahçesinde de bir tören düzenlendi ve ardından cenazesi memleketi Kayseri’ye gönderildi.