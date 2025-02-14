Milletvekili Bayar Özsoy'dan çiftçilere destek ödeme müjdesi
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayserili çiftçilere fark ödemesi desteğinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 694 Milyon 677 Bin liralık Hububat Fark Ödemesi Desteğinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Vekil Özsoy paylaşımında, “694 Milyon 677 Bin TL Hububat Fark Ödemesi Desteğini Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyor, Kayseri'mizin Tarımına güç katmaya devam ediyoruz. Hayırlı ve Bereketli Olsun” ifadelerini kullandı.