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Milletvekili Bayar Özsoy'dan çiftçilere destek ödeme müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayserili çiftçilere fark ödemesi desteğinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Milletvekili Bayar Özsoy'dan çiftçilere destek ödeme müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 694 Milyon 677 Bin liralık Hububat Fark Ödemesi Desteğinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Vekil Özsoy paylaşımında, “694 Milyon 677 Bin TL Hububat Fark Ödemesi Desteğini Çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyor, Kayseri'mizin Tarımına güç katmaya devam ediyoruz. Hayırlı ve Bereketli Olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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