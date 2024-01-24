Genç yaşta hayatını kaybetti
Kayseri'de 34 yaşındaki Gökhan Karalök, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri’de geçmiş dönemlerde Kocasinan Ülkü Ocakları yönetiminde görev yapan 34 yaşındaki Gökhan Karalök, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Karalök’ün cenazesi bugün öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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