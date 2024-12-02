Gençlerle bir araya gelen Ayşe Böhürler, 'Toplumsal Yaşamda Şahsiyet Olarak Kadın' Konusunu ele aldı

Gençlerle fikir alışverişinde bulunmanın ve onların enerjisini hissetmenin büyük bir değer taşıdığını belirten Böhürler, bu tür etkinliklerin gençlerin bilinçli bir şekilde toplumsal sorumluluklarını kavrayabilmelerine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, kadının toplumsal yaşamda güçlü bir şekilde yer alabilmesi için eğitimin ve özgüvenin önemine değindi.

Söyleşiye katılan gençler, Ayşe Böhürler’in kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik üzerine yaptığı derinlemesine konuşmalardan büyük bir ilham aldı. Etkinlik, gençlerin soruları ve Böhürler’in verdiği değerli yanıtlarla sona erdi.