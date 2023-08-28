Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Melikgazi'de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi farklı mahallelerde sürdürdüğü mahalle buluşmalarına hafta sonu Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı Mahallesinde düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

PAYLAŞ
  • 28.08.2023 16:05
  • Güncelleme: 28.08.2023 16:37
Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi; farklı mahallelerde sürdürdüğü mahalle buluşmalarına hafta sonu Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı Mahallesinde düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Şenlik havasında geçen ve yoğun bir katılımın olduğu mahalle günlerinde insanları bir arada görmekten mutlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Ailelerimiz ve çocuklarımızla enerji dolu programlarda buluşmaya devam ediyoruz. Mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatmak, ailelerimizin ve çocukların yazı güzel hatırlamasını sağlamak adına her hafta sonu farklı bir mahallede şenlik havasında mahalle buluşması düzenledik. Mahalle meydanlarında veya mesire alanlarında gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarımızda çocuklar için oyunlar, yarışmalar, maskotlar, palyaçolar, konser ve gösteriler düzenlenirken yetişkinler de bu şenliklerde buluşarak komşularıyla bir araya geliyor. Programımıza 7’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliklerde ayrıca çocuklarımız dağıtılan dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlardan da tadıyor, yemek ikramımız da oluyor. Hem çocuklarımızı eğlendirmek hem de ailelerimizle buluşup talep ve önerilerini değerlendirmek için bu programda mahalle halkımız ile bir araya geliyoruz. Ayrıca her mahallede güzel birer hatıra oluşuyor. Gesi Kayabağ, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı Mahalle halkımıza etkinliklerimize katılım sağladıkları için teşekkür ederim. Melikgazi olarak kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Faiz kararı sonrası döviz yine yükselişe geçti

Saadet Partili Recep Güngör: 'Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü'

Saadet Partili Recep Güngör: “Hızlı tren projesi yılan hikayesine döndü”

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

Başkan Özdoğan esnaf ve vatandaşlarla birlikte

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

KTO Başkanı Gülsoy: '30 Ağustos zaferi Cumhuriyetimizin diriliş müjdesidir'

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Kuşçu ve çevresi Jeotermal Sıcak Suyla Isınacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

Aynı taşıyıcı sistemdeki binalarda hasar durumu yüksek olana göre işlem yapılacak

DAHA FAZLA
Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Başkan Büyüksimitci: 'Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir'

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Polis ekipleri bir haftada 14 bin kişiyi sorguladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Melikgazi mahallelerde genel temizlik çalışmasına başladı

Jeolog Naci Görür: 'Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde'

Jeolog Naci Görür: “Kayseri 700 kilometrelik canlı bir fayın üzerinde”