Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı halkı bir araya geldi

Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi; farklı mahallelerde sürdürdüğü mahalle buluşmalarına hafta sonu Gesi, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı Mahallesinde düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Şenlik havasında geçen ve yoğun bir katılımın olduğu mahalle günlerinde insanları bir arada görmekten mutlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Ailelerimiz ve çocuklarımızla enerji dolu programlarda buluşmaya devam ediyoruz. Mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatmak, ailelerimizin ve çocukların yazı güzel hatırlamasını sağlamak adına her hafta sonu farklı bir mahallede şenlik havasında mahalle buluşması düzenledik. Mahalle meydanlarında veya mesire alanlarında gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarımızda çocuklar için oyunlar, yarışmalar, maskotlar, palyaçolar, konser ve gösteriler düzenlenirken yetişkinler de bu şenliklerde buluşarak komşularıyla bir araya geliyor. Programımıza 7’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliklerde ayrıca çocuklarımız dağıtılan dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlardan da tadıyor, yemek ikramımız da oluyor. Hem çocuklarımızı eğlendirmek hem de ailelerimizle buluşup talep ve önerilerini değerlendirmek için bu programda mahalle halkımız ile bir araya geliyoruz. Ayrıca her mahallede güzel birer hatıra oluşuyor. Gesi Kayabağ, Bağpınar, Vekse ve Sarımsaklı Mahalle halkımıza etkinliklerimize katılım sağladıkları için teşekkür ederim. Melikgazi olarak kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek" dedi.