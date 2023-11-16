Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi Güney Mahallesi'nde kafasına keserle vurularak öldürülen H.S.(51)'in cinayet şüphelisi olarak komşuları İ.K. ile oğulları A.S. ile B.B.S. ve komşuları İ.K. gözaltına alındı.

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  • 16.11.2023 17:26
  • Güncelleme: 16.11.2023 17:26
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Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Geçtiğimiz gün Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi’nde bir evde meydana gelen olayda  iddiaya göre S.A.S. isimli şahıs hayvanlarını otlattıktan sonra eve döndüğünde eşi H.S.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde H.S.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri çalışma başlattı. H.S.’nin çocuklarının ve eşinin bilgisine başvuruldu. Jandarma incelemesinin ardından kadının komşusu İ.K. ile H.S’nin çocukları A.S. ile B.B.S. gözaltına alındı.

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