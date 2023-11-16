Melikgazi'de iki bakanlı açılış

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde belediye ve hayırsever bir aile tarafından yapımı tamamlanan Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı törenle açıldı. Bakan Tekin, "proje okul"larının yaygınlaşmasını ve yeni dönemde bu kavrama farklı boyutlar kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Baktır ailesi iş birliği ile yapılan Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, herkesin eğitim sisteminin parçası olması gerektiğini söyleyerek, “Ben 4-5 aylık bakanlık sürecimde her gittiğim yerde şunu anlatıyorum; eğitim dediğimiz şey bir tane bakanla, 20-30 tane genel müdürle, okulla da hallolmaz. Akademik çalışmaların tamamı, okulun bir öğrencinin yetişmesinde eğitim sistemindeki başarılı olma payını yüzde 50’nin bile altında gösteriyor. Eğitimin aslında başladığı, olgunlaştığı ve nihayete erdiği yer aile. Dolayısıyla ben diyorum ki aileler, anne-babalar hep beraber eğitim sistemimizin bir parçası olmak durumundayız. Eğer siz çocuğunuzu okula gönderip, öğretmeninden hem öğretmen hem anne hem baba hem ağabey hem kardeş olmasını beklerseniz bu öğretmen arkadaşımız bu kadar toplumsal bir rolü yapamaz. Ben diyorum ki gelin hepimiz çocuklarımıza anne olalım, kardeşlerimize ağabey olalım. Dolayısıyla eğitim sistemini hep beraber yürütelim istiyorum. Anlatmaya çalıştığım şey; eğitim sistemi dediğimiz şey toplumun bütün kesimleri, herkes kendi üstüne düşeni yapacak” dedi.

Bakan Tekin, en büyük paydaşlarının yerel yönetimler olduğunu söyleyerek, “Bir de bizim en büyük paydaşlarımızdan birisi yerel yönetimler. Çok önemsiyorum yerel yönetimlerin bize bakışını ve katkısını. Ben şu ana kadar Türkiye’deki illerin yarısında neredeyse 1 gün boyunca oturup eğitim yatırımları, eğitim planlaması üzerine konuştum. İnanın şöyle belediyelerimiz var; halihazırda üzerinde okul bulunan binanın, arazinin mülkiyetinin yüzde 10’u belediyeninmiş vakti zamanında. Oraya okul yapmışız ama öyle belediye başkanı var ki bizi dava etmiş, mahkemeye taşımış. Öyle belediye başkanı var ki okul inşaatımızı mühürlemiş, öyle belediye başkanı var ki okullarımız için yer ayarlamıyor. Memlekette böyle belediye başkanları görüp, sabahleyin Memduh başkanımızı, Melikgazi Belediye Başkanımızı görüyoruz. O yüzden ben gittiğim illerde bize bu yönde katkı veren belediye başkanlarına da bizim paydaşımız oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Proje okul kavramının Anadolu’da artık yaygınlaşması ve yeni dönemde farklı boyutlar kazandırmayı planlıyoruz”

Proje okullarına farklı bir boyut kazandırmak istediklerini söyleyen Bakan Tekin, “Beni burada mutlu eden bir başka husus da okulun ismi proje okulu olarak tanımlanıyor. Türkiye’deki eğitim sistemine proje okulu kavramını kazandıran kişi benim. Okullarımız, ilin yerel ihtiyaçları, okuldaki öğretmen ve idareci arkadaşlarımızın sisteme verebilecekleri katkıları alma amacına dönük olarak kurgulanmış bir model. Bugün her gittiğim yerde proje okulları ile ilgili güzel örnekler görünce gerçekten mutlu oluyorum. Burada beni mutlu eden ikinci bir konu da proje okul kavramının Anadolu’da artık yaygınlaşması ve yeni dönemde farklı boyutlar da kazandırmayı planlıyoruz inşallah” dedi.

"Hayırseverlerimiz bu güzel işleri yapınca emin olun mutluluk duyuyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Çocuk doğduğunda anne kordonunu bir yere gömerlerdi. Eskiden çoğu zaman kazanın dibine gömerler veya caminin bahçesine gömerler ki imanlı olsun diye. Bizim Kayserili Erciyes Üniversitesi’nde tıp fakültesinin mescidinin dibine gömmüş. Ben gerçekten de 15 günde bir gelmeye çalışıyorum Kayseri’ye ve işlerin yoğunluğundan gelemediğimiz de oluyor bazen. Ama her geldiğimizde ya bir temel atma ya bir açılış vesilesiyle bir araya geliyoruz. Güzel hayırlı işler oluyor. O hayırlı işlere de şahitlik ediyoruz. Hayırseverlerimiz bu güzel işleri yapınca emin olun mutluluk duyuyoruz. Baktır ailesinin yapmış olduğu bu güzellikten dolayı ben herkesin huzurunda bir kez daha Cenab-ı Hakk keselerine bereket versin, Allah ömürlerini uzun etsin ki çok kazansınlar, çok hayır işlesinler diye yine dua etmeye devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Özellikle bugün de Baktır ailemizin, çok sevdiğimiz bu ailenin açılışına Milli Eğitim Bakanımızın da teşrif etmesinden dolayı çok mutluyuz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur diyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Biz bu şehre hizmet etme fırsatına eriştiğimiz için şükrediyoruz. Bizim hizmet etmemize vesile olan Kayseri’mizin güzel insanlarına da teşekkür ediyoruz. Tekrar bu okulumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Bugün aramızda iki bakanımız var. Bir deyim vardır şehri imar ederken nesli ihmal etmemek lazım. Bugün beşeri kalkınmadan sorumlu Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin Bey ve aynı zamanda da şehirleri imar edecek ve Kayseri’ye, Türkiye’ye imzasını atmış olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki burada. Dolayısıyla ülkenin en önemli iki bakanını burada ağırlamak bizleri son derece mutlu etti. Özellikle Baktır ailesini çok mutlu etti. O yüzden teşekkür ediyorum sayın bakanlarım. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesinden sonra öğrenciler ve protokol üyeleri birlikte açılış kurdelesini kesti. Düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.