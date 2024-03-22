Gezeravcı: 'Zor imkanlarla geleceğe yatırım yapan devletimize minnettarım'

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ) gençlerle bir araya geldi. Gezeravcı, "Devletimizin bu güçlü iradesine, ortaya koyduğu vizyona ve bu günlerin zor şartlarında yine de sizlerin geleceğinin çalınmasına müsaade etmeden zor imkanlarla sizlerin geleceğine yatırım yaptığı için devletimize minnettarım" dedi.

KAYÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "İlk Türk astronotumuz, ülkemizin Milli Uzay Programı çerçevesinde başarılı bir şekilde görevini tamamladı. Hepimiz heyecanla izledik, büyük gurur duyduk. İnşallah bu gençler içerisinden de Alper Gezeravcılar çıkacak, bu memleketi daha da ileriye getireceğiz. Türkiye’yi ve Türk’ün gücünü her daim dünyaya duyuracağız" dedi.

Astronot olma yolculuğunu anlatan Alper Gezeravcı ise, "Bize en yakın noktada Avrupa Uzay Ajansı var; 22 tane üyesi, 5 tane de gözlemci üyesi var. 27 tane ülkeden oluşuyor. Avrupa Uzay Ajansı insanlı uzay görevlerinde bizden çok daha fazla tecrübesi olan bir kuruluş. Bu alanda yaptığı birçok görev var. 2008 yılında en son astronot sınıfını seçmişler, halihazırda seçilmiş grup göreve devam ediyor. 2020 yılında tekrardan bir astronot grubu seçmeye karar vermişler. Seçim süreci 1 buçuk yıl sürmüş ve sonunda ilgili uzay ajansının başkanı şöyle bir açıklama yaptı; ’Biz burada göreve geldikten sonra Avrupa Uzay Ajansı’nın kapsadığı 27 ülke içerisinde uzay farkındalığını o kadar iyi bir seviyeye getirdik ki, astronot seçim sürecinde tam 22 bin tane Avrupa Birliği vatandaşı bu sürece başvurdu. Üst seviyede büyük ilgi ve talep topladı’. 100 yıllık tarihimizde daha önce insanlı uzay görevi icra etmemiş olduğumuz halde devletimizin güçlü iradesiyle bu alanda hedef koyduktan sonra ilk defa yapılan seçim sürecine tek ülke olarak tam 36 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Bu bizim ülkemizin her zaman gururlanmasına neden olacak bir zenginlik. Genç yaş ortalamamız ve nüfusumuzun dinamik, heyecanlı ve her alanda bir şey başarmaya azimli bu genç topluluğu" ifadelerini kullandı.

"Atılan adımlar yadırganırsa, yarın çok daha yadırganacak hale düşeriz"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin gençlerin geleceği için zor imkanlara rağmen yatırım yaptığını sözlerine ekleyen Gezeravcı, "Bu yapılan görevin amacı sizlersiniz. Biz hakikaten geçmişte internetin açığa çıktığı dönemde ’Alakamız olmaz’ diyen insana bile bugün elinin altındaki telefonda her türlü ihtiyacını görmek hayatın sıradan bir işlevi haline gelmişse, uzayın da hayatımızın çok daha yaygın bir parçası olacağına şüpheniz olmasın. İnsanoğlunun Mars’a erişim noktasında koyduğu bu çok ciddi niyetin ara erişim noktası Ay. Ay’da bir lojistik üs kurulması kesin. Bu lojistik üssün kurulmasına yönelik olarak birçok ülkenin hala müşterek olarak yürüttüğü faaliyet takvimi var. Biz bu derece ilerleyen bir bilimsel alandan geri kalamayız. Bu alanda bu günden ortaya konulan vizyonlarla atılan adımlar yadırganırsa, yarın çok daha yadırganacak hale düşmek durumunda kalırız. Bir alanda daha ’keşke’ diyeceğimiz bir pişmanlık sahası ortaya çıkar. Dolayısıyla devletimizin bu güçlü iradesine, ortaya koyduğu vizyona ve bu günlerin zor şartlarında yine de sizlerin geleceğinin çalınmasına müsaade etmeden zor imkanlarla sizlerin geleceğine yatırım yaptığı için devletimize minnettarım" diye konuştu.

Alper Gezeravcı, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.