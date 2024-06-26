'Gezici kütüphane' Talas'ın kırsalında

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik önceki yıllarda hayata geçirdiği 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' devam ediyor. Bu yıl 26 Haziran'da başlayan ve 19 Ağustos'a sürecek olan uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

'Gezici kütüphane' Talas'ın kırsalında
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik önceki yıllarda hayata geçirdiği ‘Gezici Kütüphane Okuma Şenliği’ devam ediyor. Bu yıl 26 Haziran’da başlayan ve 19 Ağustos’a sürecek olan uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinliğin ilk adresi Kuruköprü Mahallesi oldu. Haftanın 3 günü düzenlenen uygulama iki gün bir mahallede devam edecek. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor.

“Teşekkürler başkan amca”

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Başkan Yalçın’a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle ifade etti.

Velilerden Başkan Yalçın’a teşekkür

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de oldukça memnun kalıyor. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

'Gezici kütüphane' Talas'ın kırsalında
'Gezici kütüphane' Talas'ın kırsalında
'Gezici kütüphane' Talas'ın kırsalında
'Gezici kütüphane' Talas'ın kırsalında
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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