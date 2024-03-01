Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.’nın Battalgazi Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, şahsı ikametinin giriş kısmında bulunan vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanır vaziyette yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı
Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı
Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı
Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı
Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı
İHA
Kayseri Gündem

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