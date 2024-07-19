Göç istatistikleri açıklandı: 2023'de Kayseri'ye yurt dışından kaç kişi göç etti?
TUİK verilerine göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 5,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Aynı yıl ülkemizden de yurt dışına 714 bin 579 kişi göç etti. Peki Kayseri'ye 2023 yılında kaç kişi göç etti?
Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre %35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun %54,2'sini erkekler, %45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu. Aynı yıl Kayseri'ye yurt dışından göç edenlerin sayısı ise 4 bin 133 kişi oldu
Türkiye'den yurt dışına 714 bin 579 kişi göç etti
Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre %53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun %55,2'sini erkekler, %44,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.
En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti
Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %10,8 ile 25-29 ve %10,3 ile 15-19 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,9 ile 30-34 ve %12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi.
Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu
Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %29,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %9,5 ile Antalya, %6,5 ile Ankara, %4,9 ile Mersin ve %4,4 ile Bursa takip etti.
Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %36,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %10 ile Antalya, %7,1 ile Ankara, %3,5 ile İzmir ve %2,6 ile Bursa izledi.
Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %13,2'sini Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu
Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu %8,2 ile Azerbaycan, %7,3 ile Türkmenistan, %6,7 ile İran ve %5,9 ile Afganistan vatandaşları izledi.
Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu, %15,7 ile Irak, %8,3 ile Afganistan, %6,5 ile İran ve %4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.