Göç istatistikleri açıklandı: 2023'de Kayseri'ye yurt dışından kaç kişi göç etti?

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre %35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Göç eden nüfusun %54,2'sini erkekler, %45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu. Aynı yıl Kayseri'ye yurt dışından göç edenlerin sayısı ise 4 bin 133 kişi oldu



Türkiye'den yurt dışına 714 bin 579 kişi göç etti



Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre %53 artarak 714 bin 579 oldu. Göç eden nüfusun %55,2'sini erkekler, %44,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.



En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti



Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %10,8 ile 25-29 ve %10,3 ile 15-19 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,9 ile 30-34 ve %12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi.



Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu



Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %29,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %9,5 ile Antalya, %6,5 ile Ankara, %4,9 ile Mersin ve %4,4 ile Bursa takip etti.



Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %36,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %10 ile Antalya, %7,1 ile Ankara, %3,5 ile İzmir ve %2,6 ile Bursa izledi.



Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %13,2'sini Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu



Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu %8,2 ile Azerbaycan, %7,3 ile Türkmenistan, %6,7 ile İran ve %5,9 ile Afganistan vatandaşları izledi.



Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu'nu, %15,7 ile Irak, %8,3 ile Afganistan, %6,5 ile İran ve %4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

