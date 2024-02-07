Göçmen kaçakçısı polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.

Göçmen kaçakçısı polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 yabancı uyruklu şahsı para karşılığında kamyonla kente sokmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçaklığı faliyetlerini önlemek amacıyla organizatörlere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, Kayseri-Malatya uygulama noktasına gelen Ford marka kamyonun içerisinde yabancı uyruklu Ş.O.’nun olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü B.G.‘nin Ş.O.’yu doğu ilinden para karşılığında Kayseri iline getirdiği anlaşılması üzerine B.G. hakkında işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldı
Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldı
Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı
Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı
'İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin' konulu konferans
'İsrail'in İşgal Politikası ve Filistin' konulu konferans
KTO sigorta acenteleri sorun ve taleplerini milletvekili Cıngı'ya iletti
KTO sigorta acenteleri sorun ve taleplerini milletvekili Cıngı'ya iletti
9 asırlık mahalle turizme kazandırılmayı bekliyor
9 asırlık mahalle turizme kazandırılmayı bekliyor
Başkan Büyükkılıç, depremzede misafirlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç, depremzede misafirlerle buluştu