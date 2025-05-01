Göçükte yaralanan işçilere CHP'lilerden ziyaret

Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesinde bulunan krom madeninde dün göçük meydana gelmesiyle 2 işçi yaralandı. CHP Kayseri Milletvekil Aşkın Genç ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 2 işçiyi ziyaret etti. Milletvekili Genç 2 işçinin durumu hakkında bilgiler vererek, “İşçilere acil müdahale gerçekleştirildi ve Pınarbaşı’dan Kayseri’ye sevk edildi. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Çok şükür ikisinin de sağlık durumu iyi, kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimiz kendilerinin iyi olması, tedavileri devam ediyor. İnşallah bu tür kazalar tekrar yaşanmaz. Bugün de biliyorsunuz 1 Mayıs ve işçinin bayramı çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hekimlerimize de tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.