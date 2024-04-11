Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmada buluştu
Kayseri Gönüllü Kuruluşları bayramlaşma programı için ikinci bayram günü saat:11'de Gönüllü Kuruluşlar Merkezi'nde bir araya geldi.
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