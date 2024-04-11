Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmada buluştu

Kayseri Gönüllü Kuruluşları bayramlaşma programı için ikinci bayram günü saat:11'de Gönüllü Kuruluşlar Merkezi'nde bir araya geldi.

Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmada buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı Bayramlaşma programında Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş, İslam Dünyası ve ülkemizde yaşanan son olaylarla ilgili değerlendiremeler yaparak, Gönüllü Kuruluşu mensuplarının bayramını tebrik etti.

Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmada buluştu

Haber Merkezi

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