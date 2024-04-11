Büyükkılıç'tan TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek, genç sanayici ve iş adamlarının Ramazan Bayramlarını kutladı.

Büyükkılıç'tan TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne bayram ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek, genç sanayici ve iş adamlarının Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte TÜMSİAD Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek sanayici ve iş adamları ile bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, Çopuroğlu ve beraberindeki heyet TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı İsmail Dursun ve dernek üyeleri tarafından sıcak ve samimi bir ilgi ile karşılandı.

TÜMSİAD Kayseri Şubesi yönetimi ve üyelerinin Ramazan Bayramlarını tebrik eden Büyükkılıç, sanayici ve iş adamları ile sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD Kayseri Şubesi ziyaretini değerlendirerek, “AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu ve parti yöneticilerimizle birlikte Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek, genç sanayici ve iş adamlarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ettik” dedi.

Büyükkılıç ve Çopuroğlu’na, TÜMSİAD Kayseri Şubesi ziyaretinde AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ve partililer eşlik etti.

Büyükkılıç'tan TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne bayram ziyareti
Büyükkılıç'tan TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne bayram ziyareti
Büyükkılıç'tan TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne bayram ziyareti
Haber Merkezi
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