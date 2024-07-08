Gönüllü Kuruluşlar, bu ay Suriyeliler gündemiyle bir araya geldi

50’den fazla sivil toplum kurumunun katılım sağladığı toplantının gündemini, 30 Haziran ve 1 Temmuz gecesi Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara yapılan saldırılar ve devamında meydana gelen gelişmeler oldu .

Nur’ul Hüda derneği başkanı Ali Gözeyi’nin derneklerinin kuruluş amacı ve devam eden faaliyetleri hakkında bilgiler vermesinin ardından, gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş söz olarak açıklamalarda bulundu.

Taş konuşmasının başında ev sahibi Nur’ul Hüda Derneği’ne teşekkür ederek hizmetlerinde başarılar diledi.Taş konuşmasının devamında, 30 Haziran ve 1 Temmuz gecesi Suriyeli muhacirlere yapılan saldırılar, saldırıları organize edenler, destek verenler konusunda bilgiler verdi. Taş ayrıca yakılan, zarar gören, araç ile işyeri ve evlerin tespit edilip, tazminatlarının ödenmesi, şehir içinden ve dışından olayları araştırmak için Kayseri’ye yapılan ziyaretler , Suriyeli sığınmacı, toplumunun mağduriyeti ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Taş ayrıca idare, yerel yönetimler ve sivil toplum olarak şehirde hayatın normale dönmesi için yapılması gereken çabalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Ahmet Taş konuşmasının sonunda Gazze’de devam eden İsrail Soykırımı, son günlerin önemli gündemi başıboş köpekler ve bu problemlerin çözümü için yapılan hukuki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Programın devamında Verenel derneği temsilcisi Hüseyin Taş, Hasene Vakfı Başkanı Mehmet Topuz, Miraç kültür merkezi temsilcisi Yunus Cengiz, İHH başkanı Ali Mazıcıoğlu söz olarak yaz aylarında yaptıkları yaz kursları konusunda bilgiler verdiler.

Ayrıca Suriyeliler Ensar derneği başkanı Uğurcan Yıldırım ve Başkan yardımcısı Muhammet Hamza söz alarak son yaşanan olaylarda, Suriyeli muhacirlerin yaşadığı ve halen devam eden mahrumiyetler ve bunların giderilmesi için atılması gereken adımlar konusunda bilgiler verdiler.

Gönüllü kuruluşlar Temmuz ayı toplantısı Diyanet Sen Başkanı Mehmet Yurdakul’un duası ile tamamlandı.

