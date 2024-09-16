Gönüllü Kuruluşlar Gazzeli Misafirini Ağırladı

Bir yıla yakındır Gazze ve Filistin'de batı dünyası destekli İsrail soykırımı devam ediyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 1 yıla yaklaşan soykırım saldırılarında 18 bin çocuk, 13 bin kadın olmak üzere 50 binden den fazla Gazze ve Filistinli müslüman şehit olarak hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de sivil toplum kurumları Gazze'de, vahşi dünyanın gözü önünde devam eden İsrail soykırımını gündemde tutmak için etkinlikler yapmaya devam ediyor Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin dayanışma çadırında sivil kurumların nöbetleri 1 yıldan bu yana devam ederken, kurumların millet bahçesinde, meydanlarda ve salonlardaki programları devam ediyor

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR EBU ALİ’Yİ MİSAFİR ETTİ

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, 10 yıl İsrail zindanlarında ömür tüketen, 3 çocuğunu ve eşi İsrail saldırılarında şehit olan Mustafa Muammer Ebu Ali'yi Kayseri'de misafir etti. Hava yoluyla Kayseri'ye gelen Mustafa Muammer Ebu Ali, Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği Kuder'de bir müddet misafir edildikten sonra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ü ziyaret ederek Gazze halkının Türkiye'den beklentilerini dile getirdi.

Daha sonra Talas ve Erciyes Dağı gezdirilen Ebu Ali'nin aynı gün akşam Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda sivil toplum kurumları temsilcilerine hitap etti. Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ve Şanlıurfa sivil toplum kurumları Başkanı Osman Gerem'in birer selamlama konuşması yaptığı sunucu Malik Şahin’in Filistin ve Mescidi Aksa ile ilgili güzel şiirler okuduğu programda Gazze’li Mustafa Muammer Ebu Ali özetle kendisinin 40 yaşında olduğunu, 20 yaşında İsrail tarafından tutuklanıp 10 yıl hapis yattığını, hapisten çıktıktan sonra evlendiğini, üç çocuğu olduğunu Aksa Tufanından sonraki İsrail saldırılarınında,benim dünyadaki cennetim diye tanımladığı, eşiyle üç çocuğunun Şehit olduğunu söyledi.

Ebu Ali sözlerinin devamında Gazze halkının önünde 2 seçenek olduğunu ya onurluca mücadele ederek ülkelerini savunmak, ya da burada şehit olmak, Batı dünyasının ve dünya müstekbirlerinin kendilerinden Beyaz Bayrak sallayarak teslim olmalarını beklediklerini, ama kendilerinin asla böyle bir yolu tercih etmeyeceklerini söyledi.

Ebu Ali sözlerinin devamında Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olmasından çok memnun olduklarını bildirdi ve Gazze’de ateşkesin sağlanıp İsrail işgalinin kalkması için Türkiye ve Hamas yetkililerinin oluşturacağı bir heyetin 7 gün 24 saat devamlı çalışıp çözüm üretmesini gerektiğini, bu yapıldığı takdirde Gazze Filistin'deki İsrail soykırımının son bulacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kayseri'ye davet için gönüllü kuruluşlara ve misafir edenlere çok teşekkür ettiğini bildiren Mustafa Muammer Ebu Ali, Gazze ve Filistin'in geleceği için dua etmemiz gerektiğini söyledi. Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş, Gazzeli Ebu Ali’ Kayseri'de ağırlamak ve onun anlattıklarını ve taleplerini dinlemekten çok memnun kaldıklarını, onun ağırlanması ve programa katkı veren tüm kesimler ve Şanlıurfa sivil toplum kurumları Başkanı Osman Gerem ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’e teşekkür ettiğini Gazze’de İsrail soykırımının sona ermesi için yapılan her çabaya destek verip duacı olacaklarını bildirdi.

