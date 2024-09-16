Yasa dışı avcılara ceza yazıldı

Kayseri'de yasa dışı av yapan 5 kişiye ceza yazıldı.

Yasa dışı avcılara ceza yazıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yasa dışı av yapan 5 kişiye ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimizin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu hafta sonu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.

İdari işlem uygulanan şahısların av esnasında kullanılan ses cihazlarına vurmuş oldukları av hayvanlarına, ve bir adet tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuş olup; ilgililer hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

İHA
Kayseri Gündem

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