Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi

50’den fazla sivil toplum temsilcisinin katıldığı toplantıda ilk konuşmayı, Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı başkanı Mustafa Tekelioğlu yaptı.

Gönüllü kuruluşlara evsahipliği yapmaktan çok memnun kaldıklarını bildiren Tekelioğlu, tüm misafirlere katılım için teşekkür etti. Eğitim alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Tekelioğlu, Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayıp katkı ve tartışmaya açtığı yeni eğitim müfredatı konusunda çalışmalarını tamamladıklarını ve bakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi .

Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş ev sahibi Kayseri Eğitim Kültür Vakfı’na ve katılımcı kurum temsilcilerine teşekkür etti. Toplantı gündemdeki konularla ilgili olarak:

a) Milli Eğitimin hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müfredat çalışması ile ilgili Kayseri Eğitime destek platformu‘nun, Eğitim Bir Sen’in, İnsan Vakfı’nın ve Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfının taslak müfredat hazırladıklarını ve Bakanlığa sunacaklarını bildirdi.

b) Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Filistin’le dayanışma çadırında nöbet için kurumların daha fazla ilgi göstermeleri konusunda talep ve beklentilerinin olduğunu söyledi.

c) Memur ve işçi sendikalarının emekli olan üyeleri ile irtibatlarını kesmemeleri bunun için haberleşme grubu olup yılda en az iki defa kahvaltılı istişare toplantısı yapmalarının sahiplik ve vefa açısından zorunlu olduğunu bildirdi.

d) 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze soykırımında bugüne kadar yıkıntılar altında kalanlar dahil, 45 bin Gazze’linin öldüğünü ve 80 bin İnsanın yaralandığını, Avrupa ve ABD’deki Filistin’e destek eylemlerini ve ABD’deki öğrenci eylemlerini insanlık adına tebrik ettiklerini söyledi.

e) Bazı belediyelerin 65 yaş üstü insanımıza toplu taşımada ücret alma, bazı belediyelerde mültecilere yönelik ayrımcı ve hizmeti yüksek fiyatlı sunma, girişimlerini doğru bulmadıklarını ve bu hukuksuzluğun ortadan kalkması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

f) Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Numan Kurtulmuş‘un yeni bir anayasa hazırlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partileri ziyaretini olumlu bulduklarinı, talep gelmesi halinde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu konuda katkı vereceklerini söyledi.

Bir çok temsilcinin gündemle ilgili görüşlerini dile getirdiği Mayıs ayı toplantısı, okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua ile tamamlandı

