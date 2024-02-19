Gönüllü Kuruluşlar Kayseri Üniversitesi'nde Buluştu

Elliden fazla sivil toplum temsilcisinin katıldığı buluşmada rektör Prof. Dr.Kurtuluş Karamustafa’nın yanında Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Rektör danışmanı Dr. Rıdvan Karabulut, Genel Sekreter yardımcısı Ekrem Buğtekin de hazır bulundular.

Dost muhabbeti ortamının hakim olduğu ziyarette birlikte çorba ve çay ikramının ardından, Gönüllü Kurluşlar başkanı Ahmet Taş ev sahipliği için Rektör Prof Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın şahsında Kayseri Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Sivil kurumlar olarak üniversitelerimizi tanımak ve birlikte topluma hizmet etmek istediklerini dile getirdi. Kurtuluş Karamustafa’nın Rektörlüğünde Kayseri Üniversitesi’ne başarılar dilediğini söyledi.

Ziyaret için Gönüllü Kültür kuruluşlarına teşekkür eden onları üniversitede ağırlamakdan çok memnun kaldığını bildiren Rektör Kurtuluş Karamustafa sinevizyon eşliğinde Kayseri Üniversitesi’nin kuruluştan bugüne nasıl gelişme ve ilerleme kaydettiği konusunda detaylı ve güzel bir sunumda bulundu. (Üniversite de 16.000 öğrencinin öğrenim görmesi, 7 ilçede bölümlerin olması, Kayseri organize Sanayi Bölgesi’nde teknik meslek yüksek okulun hizmete başlaması, 650 civarında yabancı uyruklu öğrencinin kayıtlı olması ve diğer bilgiler) sunumda verildi.

Birlikte çaylar içilmesi ve tanıtım sunumunun ardından, Rektör Kurtuluş Karamustafa misafirlerine üniversite kampüsü tanıtmak için gezinti ortamında görsel birifing sunumunda da bulundu. Üniversite kampüsü içinde konferans salonu, spor salonu, mobilya atölyesi, Süt ve süt ürünleri imalat yerleri dahil 100.000 metre² alan içindeki üniversite kampüsü içindeki yeşil alanlar, idari binalar, Yurtlar dahil sabah yürüyüşü ortamında, Rektör Karamustafa tarafından misafirlere tanıtılmış oldu.

Gönüllü Kuruluşlar başkanı Ahmet Taş, Kayseri Üniversitesi’ni tanımak ve burada ağırlanmakdan çok memnun kaldıklarını bildirdi. Sivil toplum olarak üniversiteyle birlikte hizmet etmekten memnun kalacaklarını, güzel evsahipliği için rektör Karamustafa ve yönetimine teşekkür ettiğini bildirdi.

Rektör Kurtuluş Karamustafa Gönüllü Kültür Kuruluşlarını Üniversitesi’nde ağırlayıp misafir etmekten çok mutlu olduğunu bildirdi. Üniversitenin toplumu açılarak gelişmesi için sivil kurumlarla işbirliği içinde çalışmaktan memnun olacaklarını bildirdi.

