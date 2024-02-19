Nevşehir'e katlı otopark müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark konusunda projelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Nevşehir'e katlı otopark müjdesi
Kayseri GündemEditör

Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark konusunda projelerinin hazır olduğunu açıkladı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesabı üzerinden otopark projesini duyurdu.

Şehir içerisindeki otopark sorununu çözmek için Belediye Caddesi, Göreme Oteli arkası ve Gülbahçe yanına üç ayrı katlı otopark yapacaklarını açıklayan Savran, bu otoparklardan ilkinin Belediye Caddesi’nde faaliyete geçeceğini söyledi. Burada yapılacak olan 170 araçlık otopark için gerekli hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Savran, “Şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Katlı otoparklar için hazırlıklarımız tamam. Yerlerinin tespitini yaptık. Şehrimizdeki otopark ihtiyacını karşılayacak şekilde katlı otoparklar yapacağız.” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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