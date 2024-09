Gönüllü Kuruluşlardan İsrail'in Lübnan vahşetine kınama

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Gazze’de bir yıl boyunca çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden 50 binden fazla Müslüman katleden 100 binden fazlasını da yaralayıp Gazze’yi harabeye çeviren eli kanlı İsrail komşu ülke Lübnan’da da katliamlara başladı.

Lübnan’daki Hizbullah örgütünün çağrı cihazlarına uzaktan kumanda ile yapılan eşzamanlı İsrail saldırılarında onlarca insan öldü, yüzlerce insan da yaralandı. İsrail Lübnan yerleşim merkezlerine havadan attığı bildirilerle, insanların yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini isteyerek daha fazla katliam yapacağını da duyurmuş oldu.

Kayseri gönüllü kültür kuruluşları olarak; bir yıldan bu yana Gazze’de kan dökerek on binlerce insanı hayattan koparan on binlercesini yaralayıp Gazzeyi harabeye Çeviren İsrail’in Lübnan da başlattığı vahşi saldırıyı insanlık adına şiddetle kınıyor, daha fazla katliam yapılmadan saldırıların bir an önce durdurulması için bölge ülkelerini işbirliği yaparak harekete geçmeye davet ediyor, Lübnan saldırılarında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Lübnan halkına baş sağlığı diliyoruz."