Grip nedir, nasıl bulaşır ve nasıl korunmalıyız?

Son dönemde grip vakaları hızla artıyor! Evde, İşyerinde, dışarda elinde peçete ile sık sık hapşıranları görüyoruz. Peki grip nedir, nasıl bulaşır ve nasıl korunabiliriz?

GRİBİN BELİRTİLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Teoman Kaynar, son dönemde yaygın olarak görülen grip hastalığı hakkında önemli bilgiler ve uyarılar paylaştı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kaynar, "Grip viral bir hastalıktır. Gençlerden yaşlılara, çocuklara kadar herkesi etkilemektedir.

Gribin belirtileri arasında ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk, burun tıkanıklığı, eklem ağrıları ve bazen ishal bulunmaktadır. Virüsün genellikle temas yoluyla, özellikle de damlacık yoluyla bulaşmaktadır. COVID-19 ile gribin bulaşma şeklinin ve belirtilerinin birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle, COVID-19 ve grip hastalıklarının birbirinden ayırt edilmesinin zordur.

GRİPTEN NASIL KORUNULUR?

Gripten korunmak için her yıl grip aşısı yaptırmak önemlidir. Özellikle risk grubundaki kişilerin mutlaka aşı olması gerekmektedir. Hijyen kurallarına her zaman dikkat edilmeli, uygun zamanlarda eller bol sabun ile sık sık yıkanmalıdır.

Yakın temastan kaçınmalı, kalabalık ortamlarda ve toplu taşımalarda maske kullanılmalıdır. Hastalar mutlaka bol miktarda su tüketmelidir. Sağlıklı kalmak için günde en az iki litre su tüketilmelidir. Gripten korunmak için alınacak önlemler ihmal edilmemelidir. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim." diyerek sözlerine son verdi.