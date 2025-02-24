Tarımsal Üreticiye 783 Milyon TL'lik Dev Destek

Büyükşehir Belediyesi’nin imza attığı projeler arasında koyun, tavuk, arı ve damızlık manda dağıtımı, aspir tohumu, nohut, buğday, korunga, yonca ve yem bitkileri tohumu dağıtımı gibi sürdürülebilir bitkisel üretimi arttırmaya yönelik destekler yer alıyor. Ayrıca, traktör, kurutma, paketleme, işleme tesisleri, gölet şeklinde sulama projeleri, sıvat, onarım ve bakım gibi faaliyetlerle de tarımsal üretim destekleniyor.

Özellikle kırsal alandaki tarımsal üreticiler için büyük önem taşıyan bu desteklerle, Kayseri ili tarım şehri olma yolunda büyük adımlar attı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası iş birliğiyle uygulanan Mera Islah Projesi kapsamında toplam 600 dekar araziye mera vasfı kazandırıldı.

Kayseri, Türkiye’de en çok üretimi yapılan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde ilk ondaki ürün sayısını 18’e yükseltirken, 3 ürün üretiminde de Türkiye birincisi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üreticilere sağladığı desteklerle şehrin tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor.