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Güllüce'de sel: Ekipler mahsur kalanlara müdahale ediyor

Kayseri'nin Bünyan İlçesi Güllüce Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. Mahsur kalan 5 kişi ile suya kapılan 9 araca müdahale edildi.

Güllüce'de sel: Ekipler mahsur kalanlara müdahale ediyor

Dün ve bugün meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda Bünyan İlçesi Güllüce Mahallesi’nde sel meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen sel sonucu mahsur kalan 5 kişi ile suya kapılan 9 araca 6 iş makinesi, 21 personel ile müdahale ediliyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in olay yerine ulaştığı öğrenildi.

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