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  • Gülsoy: 'Mahmut Arıkan, Kayseri ve Türkiye'ye yeni bir soluk getirecek'

Gülsoy: 'Mahmut Arıkan, Kayseri ve Türkiye'ye yeni bir soluk getirecek'

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile gerçekleştirdiği görüşmede, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın şehre ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Gülsoy: 'Mahmut Arıkan, Kayseri ve Türkiye'ye yeni bir soluk getirecek'

Gülsoy, Arıkan’ın yeni dönemde başlatacağı "yeni nesil siyaset" yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını belirterek, özellikle ticaretin güven ortamı ve fırsat eşitliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu alandaki çalışmaların, yatırımcılar ve tüketiciler için oldukça faydalı olacağına dikkat çekti.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ise, Kayseri Ticaret Odası ile kurulan güçlü diyaloğun şehrin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ticaret Odası’nın şehre kattığı değeri takdir eden Altun, Saadet Partisi olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve halka hizmet ilkeleri doğrultusunda Kayseri’nin daha da ileriye taşınması için gayret göstereceklerini belirtti.

Her iki kurum, Kayseri’nin daha yaşanabilir ve yüksek refah seviyesine sahip bir şehir haline gelmesi için ortak bir vizyonla çalışacaklarını vurguladılar.

Haber Merkezi

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