Gültepe'nin cami, Kur'an kursu ve aile sağlığı merkezi hızla yükseliyor

Gültepe Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan üç projenin bir arada olduğu aile sağlığı merkezi, cami ve Kur’an kursu projesi tüm hızıyla ilerliyor.

Melikgazi‘nin 5 yılda yaptığı birçok proje ile ilçede birçok ihtiyacın tamamlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu “İlçenin artan nüfusu ile Gültepe Mahallesi’nin nüfusu ve ihtiyaçları da artmaktadır. Nitelikli proje ve hizmetlerimizi ilçemizin her köşesine yaymaya devam ediyoruz. Gelişen büyüyen ilçemizde her yerde hizmet sunuyor ve belediyecilik hizmetlerini her alanda sergiliyoruz. Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu ve ailesiyle birlikte Gültepe Mahallesinde çok güzel kompleks bir tesis yapıyoruz. Cami, Aile Sağlığı Merkezi ve Kur’an Kursu bir arada olacak. Bu projemiz Kayseri’de bir ilk. Cami, Kur’an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezinin aynı alan içerisinde olduğu bir proje. Bu vesileyle de buradaki büyük bir sorunu çözmüş olacağız. 7 hekimli kapasiteye sahip olan aile sağlığı merkezimizde, muayenehaneler, 1 adet tıbbı müdahale odası, 1 adet aşı ve bebek izlem, 1 adet gebe takip odası ve 1 adet laboratuvardan yer alacak. 260 metrekare alan üzerinde inşa edilen Gültepe Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezimiz ise, tek kattan oluşacak. Burası çocuklar ve erişkinler için ayrı ayrı planlanmış 15’er kişilik 4 adet derslik 2 adet çok amaçlı salondan oluşuyor. Zemin ve mahfil katından oluşacak olan Gültepe Camimiz ise 620 metrekare alanda inşa edilecek. Bu üç yapı ortak bir peyzaj alanından beslenecek. İnşaatı hızla yükseliyor. İlçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.