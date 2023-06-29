Gülük Mahallesi'nde silahlı, sopalı kavga
Kayseri'de yabancı uyruklu 50 kişiye yakın 2 grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- 29.06.2023 10:57
- Güncelleme: 29.06.2023 10:57
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Olay, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Atlı Sokak üzerinde meydana geldi. 50 kişiye yakın 2 grup arasında çıkan kavgada, sopalar, silahlar ve bıçaklar çekildi.
Birbirinden hırsını alamayan grup sokakta bulunan vatandaşların da araçlarına zarar verdi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yabancı uyruklu grup biber gazı kullanılarak ayrıldı. Olayda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1ha
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