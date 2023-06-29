Gülük Mahallesi'nde silahlı, sopalı kavga

 Kayseri'de yabancı uyruklu 50 kişiye yakın 2 grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 29.06.2023 10:57
  • Güncelleme: 29.06.2023 10:57
  • 39
Gülük Mahallesi'nde silahlı, sopalı kavga

Olay, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Atlı Sokak üzerinde meydana geldi. 50 kişiye yakın 2 grup arasında çıkan kavgada, sopalar, silahlar ve bıçaklar çekildi.
Birbirinden hırsını alamayan grup sokakta bulunan vatandaşların da araçlarına zarar verdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yabancı uyruklu grup biber gazı kullanılarak ayrıldı. Olayda çok sayıda kişi de gözaltına alındı. 

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Akar, Çiçek ve Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Akar, Çiçek ve Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Başkan Palancıoğlu, kurban pazarında vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Palancıoğlu, kurban pazarında vatandaşlarla bayramlaştı

Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti

Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti

Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla buluştu

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla buluştu

Garipçe yolunda kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Garipçe yolunda kaza: 2’si ağır 3 yaralı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

5
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülük Mahallesi'nde silahlı, sopalı kavga

Gülük Mahallesi'nde silahlı, sopalı kavga

Lezzetli kavurma için baharata dikkat

Lezzetli kavurma için baharata dikkat

DAHA FAZLA
Kayseri Şekerspor kulübü güreşçilerinden Kurban Bayramı hediyesi

Kayseri Şekerspor kulübü güreşçilerinden Kurban Bayramı hediyesi

Gençlerin yan bakma kavgası kanlı bitti

Gençlerin yan bakma kavgası kanlı bitti

Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinden vatandaş çok memnun

Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinden vatandaş çok memnun

Başkan Yalçın, vatandaşın bayram sevincine ortak oldu

Başkan Yalçın, vatandaşın bayram sevincine ortak oldu

Ustasından, lezzetli ve yumuşak kavurma pişirmenin püf noktaları

Ustasından, lezzetli ve yumuşak kavurma pişirmenin püf noktaları