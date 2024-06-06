Günün 24 saati kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirirken, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin de 8 Haziran itibariyle hayata geçirileceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'de gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor' dedi.

Günün 24 saati kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirirken, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin de 8 Haziran itibariyle hayata geçirileceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘daha yaşanabilir bir Kayseri’ vizyonu ile ulaşımda şehrin konforu için gayret gösterirken, yeni 5 yılda da bu alanda yeni projeleri hayata geçiriyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gece seferleri noktasında Kayseri’de yoğun anahat üzerlerinde 24 saat ulaşım hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı. ‘Kayseri’de gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi 8 Haziran’da başlıyor’ diyen Büyükkılıç, 983 hat kodlu sefer ve güzergâh kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, Tren Garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem’in belirlendiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, 980 hat kodlu sefer ve güzergâh çerçevesinde 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, Otogar, Tren Garı, Düvenönü ve Talas’ın belirlendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de konforlu, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti sağlayacaklarını belirtti.

Günün 24 saati kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor
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Haber Merkezi
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