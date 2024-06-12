Gurbetçi iş kadını Yeşim Akpınar'dan Kayserispor'a vefa borcu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı geçtiğimiz sene Avrupa turuna çıkmıştı. Kayserililer başta olmak üzere gurbetçilerle bir araya gelen Başkan Çamlı istişarelerde bulunmuştu. Başkan Çamlı’nın Avrupa gezisinden sonra gurbetçi iş insanları Ali Hızar, Yeşim Akpınar ve Hazan Irmak Kayserispor’da yönetim Kurulu’na seçildi. Başkan Ali Çamlı ile Avrupa gezisinde tanıştıklarını kaydeden Yeşim Akpınar, “Başkan Ali Çamlı Almanya’ya gelmişti. Biz Stuttgart ziyaretinde tanıştık. Ardından kendisinin talebi ile üç arkadaşımızla yönetime girdik. Şu anda Kayserispor için buradayız. Kayserispor neden Avrupa'da değil? Biz Avrupa'dan geldik, Kayserispor'u da Avrupa'ya götürelim dedik. Kayserispor'un yönetimine girmemdeki en büyük sebep, vefa borcum olması. Şehrin en büyük marka değeri Kayserispor'dur. Bu takımın yeri kesinlikle buralar değil. Kayserispor'un Avrupa'da olması gerekiyor. Hep birlikte destek verip, bu takımı yukarılarda oynayan, futbolcu ve altyapı kalitesiyle Avrupa'da her sene ses getiren bir kulüp olması gerekiyor. Geçen sezon bilet fiyatları 38 TL'ye kadar düşürüldü. Halkımızın maçlara daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kayserispor'a hep birlikte çıkalım" açıklamasında bulundu.