Gurbetçi kadınların hayat öyküsü bu sergide

25 Şubat Salı günü saat 14.00’te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan program ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediye olarak ilçemizde kültürel ve sanatsal etkinliklere önem veriyoruz. Yine dolu dolu güzel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Hollanda Büyükelçiliği, Melikgazi Belediyemiz, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) ve Erciyes Üniversitesi ile birlikte Hollanda’ya Göç’ün 60. Yılında ‘Kadın Öncüleri’ adlı bir sergi düzenleyeceğiz. Sergimizin konusu, Türkiye’den Hollanda’ya göç ve bu göçte Hollanda’daki gurbetçilerin yaşamlarında öncü olan kadınların başarı öyküleri. Hollanda’da yaşayan birçok Kayserili hemşehrimiz var. Geçen yıl Hollanda ile 1924 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı, 1964 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın ise 60. yıldönümleri kutlandı. Bu 100. yıla özel belediyemizde düzenleyeceğimiz programımız dört ana başlıkta gerçekleşecek. Önce sergimizi, sonrasında ‘Hollanda’da 60. Yılında Misafir İşçiler’ adlı belgesel gösterimi, ‘Avrupa’ya Türk Göçünün Dünü, Bugünü ve Geleceği’ paneli ve ardından Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik grubu ile ’Gurbet Şarkıları’ Konserini gerçekleştireceğiz. Tüm sanatseverlerimizi 25 Şubat Salı günü saat 14.00’te düzenleyeceğimiz programımıza bekliyoruz" dedi.

Ziyaretçiler, sergide gurbetçilerin hayatlarına dair ilginç ve etkileyici hikâyeleri yakından görebilecek ardından da gurbet şarkılarının yer aldığı konseri de dinleyebilecek.