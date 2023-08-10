Gurbetçiler esnafa can suyu oldu

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, kente gelen gurbetçilerin esnafa can suyu olduğunu söyledi.

Yaz tatillerini geçirmek üzere memleketlerine gelen gurbetçiler, esnafın da yüzünü güldürdü. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, gurbetçilerin esnafa can suyu olduğunu söyleyerek, “Temmuz ve ağustos aylarımız gurbetçilerin Türkiye’ye dönüş ve tatil ayları. Bizler de bununla ilgili olarak her yıl gurbetçilerimizi havaalanında

çiçeklerle karşılıyoruz. Gurbetçilerimiz yaz mevsiminde geliyorlar ve ticaretimizde bir hareketlilik oluyor. Düğün yapıyorlar, beyaz eşya, mobilya, sarraflarda hareketlilik oluyor. Eskiye baktığımızda sanayide işlerimizi hep gurbetçilere göre ayarlardık. Eski gurbetçiler kalmadı ama şu anda da var. Ağırlık tatil bölgelerine gidiyorlar. Euro ve doların da değer kazanmasıyla burada da bir can suyu oluyor. Esnafımızın ticaretine, şehrimizin ticaretine katkı sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.