Gurbetçilerin 60 yıllık hikayesi bu sergide

Melikgazi Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen, gurbet yaşamına öncülük eden kadınların başarı öykülerinin anlatıldığı etkinliğe gösterilen yoğun ilgi ise gözlerden kaçmadı.

Hollanda’da bulunan gurbetçi vatandaşlara, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Hollanda Büyükelçi Yardımcımız ve heyeti, aynı zamanda Hollanda’da bulunan dernek temsilcilerimiz burada misafirimiz oluyorlar. Göçle birlikte sadece Kayseri’den değil; bütün ülkeden de Hollanda’ya çalışmaya, iş imkanlarını araştırmaya giden vatandaşlarımız orada kalıyorlar. Yerelden çıkan birçok kadın vatandaşımız güzel başarılar elde etmiş ve Hollanda’da hayatlarını sürdürmüşler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Avrupa, Türkiye’nin önemini biliyor. Birlikte faaliyet göstermemiz son derece önemli. Bizim nüfusumuzun bir kısmının Hollanda’da yaşıyor olması, komşu olmamız, birbirimize ihtiyaç duymamız bu ilişkilerin gelişmesi açısından son derece önemli. Dolayısıyla Hollanda’da bulunan tüm gurbetçi kardeşlerimize iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri ticaret konusunda Türkiye’nin en öne çıkan illerinden birisidir. Hollanda da ticaret olarak öne çıkan ülkelerden birisi. Dolayısıyla ortak paydamız ticaret. Bu konuda da yeni çalışmaların iş birliklerinin olması bizi mutlu eder.” dedi.