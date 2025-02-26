Türk Aile yapısı değişiyor: Rakamlar ürkütücü

Boşanma Oranlarının En Yüksek Olduğu İller

Boşanma oranlarının en yüksek olduğu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa bulunuyor. Bu illerdeki sanayi tesislerinin yoğunluğu ve işçi sayısının fazlalığı, ailelerin gelir-gider dengesinin bozulmasına ve boşanmalara yol açıyor. Örneğin, İstanbul'da 2001 yılında 93.819 evlilik gerçekleşirken, 2024 yılında bu sayı %2,4 artarak 96.135'e çıktı. Ancak boşanma sayısı %81,3 oranında artarak 28.122'ye yükseldi.

Kayseri’de evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 9 bin 863 olurken, boşanan çiftlerin sayısı da 3694 oldu.

Yaşam Memnuniyeti ve Psikolojik Destek

Yaşam memnuniyeti araştırmalarına göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te %52,7 iken, 2024 yılında bu oran %49,6'ya geriledi. Ekonomik kriz, psikolojik destek alanların sayısında da ciddi bir artışa neden oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların yaşadığı sıkıntılar daha da arttı. Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranları, yaşam memnuniyeti verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik politikaların aile yapısını olumsuz etkilediği görülüyor.

Aile Yılı'nda Alınması Gereken Önlemler

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, aileyi koruyucu ve destekleyici politikaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Boşanma oranlarının azaltılması ve aile yapısının güçlendirilmesi için gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretilmeli. Ailelerin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye yönelik somut adımlar atılmalı. Ekonomik krizle mücadele ederken, aile yapısının korunması ve desteklenmesi büyük önem taşıyor.