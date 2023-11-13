Gürpınar Mahallesi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor

Yaptığı yol çalışmalarıyla ilçede ulaşımı daha konforlu hale getiren Melikgazi Belediyesi, altyapısı komple yenilenen Gürpınar Mahallesi'nde 12 kilometre uzunluğunda yeni yol çalışması yapıyor.

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  • 13.11.2023 15:14
  • Güncelleme: 13.11.2023 16:22
Gürpınar Mahallesi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaptığı yol çalışmalarıyla ilçede ulaşımı daha konforlu hale getiren Melikgazi Belediyesi, altyapısı komple yenilenen Gürpınar Mahallesi’nde 12 kilometre uzunluğunda yeni yol çalışması yapıyor.

Yeni yollar yaparak ya da mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçe merkezinde ve kırsalda eşit hizmet ilkesiyle alt yapı ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Güzel ilçemiz Melikgazi’nin dört bir yanını rahat ve konforlu ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önce altyapıyı tamamlıyor, ardından üstyapı çalışmalarına geçiyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallemizin genelinde, asfalt yolların yenilemesi yapıldı. İmar planının müsaade ettiği yerlere de doğal gaz hattı çekildi. Bu vesile ile bütün alt yapıyı da yenilemiş olduk. Kaldırım, bordür ve asfalt yenileme işlemleri de yapıldı. İşlerimizin tamamlanmasıyla Gürpınar’a 12 kilometre uzunluğunda yeni yol yapmış olacağız. 17.000 ton asfalt kullanılarak yenileme yapılmış olacak. Gürpınar genelinde yeni imalat olarak 1700 metre bordür, 1200 metrekare kilitli parke yaptık. Alt yapı ve üst yapı ile yenilenen Gürpınar Mahallemiz yeni yüzü ile çok güzel olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde arı gibi gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz. Çalışmalarımız Gürpınarlı sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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