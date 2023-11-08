Güven Timleri uyuşturucuya 'aman' vermiyor: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 119 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Küçük Mustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda ticari plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde ayrı ayrı poşetlerde toplamda 119,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhafaza altına alınan uyuşturucu maddeler gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan ekipler tarafından araçta bulunan A.K., V.G. ve M.Ş. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.