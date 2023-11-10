Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

PAYLAŞ
  • 10.11.2023 14:18
  • Güncelleme: 10.11.2023 15:01
Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir ticari taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda taksi içindeki yolculardan 3 parça halinde, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerince ticari taksiye düzenlenen operasyon saniye saniye kameralarca kaydedildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı

600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi cezaevinde yapıldı

Büyükşehir Spor A.Ş. lösemili miniklerin yanında oldu

Büyükşehir Spor A.Ş. lösemili miniklerin yanında oldu

Organize Sanayi için 25 milyon TL'lik yol yatırımı

Organize Sanayi için 25 milyon TL'lik yol yatırımı

KİGDER'de 100. yıl coşkusu

KİGDER'de 100. yıl coşkusu

Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu

Eyvan Sohbetlerinde 'Millî Mücadele'de Kayseri' konuşuldu

AK Parti Kayseri'de yerel seçim mesaisi başladı

AK Parti Kayseri'de yerel seçim mesaisi başladı

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

3
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

4
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

5
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

6
Filistin'e Gönül Köprüsü

Filistin'e Gönül Köprüsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı kuruluyor

KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı kuruluyor

DAHA FAZLA
Yoldan çıkan otomobil takla attı

Yoldan çıkan otomobil takla attı

'Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz'

'Bu süreçte dinlendirici, düşündürücü oyunlar oynanmasını tercih ederiz'

Başkan Yalçın'dan 100. yıla özel 'Çanakkale Müzesi'

Başkan Yalçın'dan 100. yıla özel 'Çanakkale Müzesi'

AGÜ'nün 'Sanal Gerçeklik Projesi' İspanya'da sergilendi

AGÜ'nün 'Sanal Gerçeklik Projesi' İspanya'da sergilendi

Aranan şahıslara 43 polis ile eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

Aranan şahıslara 43 polis ile eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı