Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
- 10.11.2023 14:18
- Güncelleme: 10.11.2023 15:01
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir ticari taksiye düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir ticari taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda taksi içindeki yolculardan 3 parça halinde, çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerince ticari taksiye düzenlenen operasyon saniye saniye kameralarca kaydedildi.