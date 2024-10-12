Güzel Sanatlar Lisesi'nde İstiklal Marşı canlı orkestrası eşliğinde coşkuyla okunuyor

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen bayrak töreninde, Müzik Öğretmeni Yusuf Acem'in yönetimindeki Öğrenci Orkestrası, İstiklâl Marşı'nı çaldı. Öğrenciler de orkestraya eşlik ederek hep birlikte milli marşı söyledi. Etkinlik, okul topluluğuna sanatı ve vatanseverliği bir arada yaşatırken, özellikle öğrencilerin gösterdiği performans izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin hem sanatsal hem de milli değerlerin korunmasına katkı sunduğunu vurguladı ve benzer çalışmaların gelecekte de devam edeceğini belirtti.