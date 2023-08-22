Hacıbektaş'ı 1 haftada 135 bin kişi ziyaret etti

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen '60. Ulusal, 34. Uluslararası Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 12 Ağustos tarihinde başlayan programa yaklaşık 135 bin kişi katıldı.

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  • 22.08.2023 11:26
  • Güncelleme: 22.08.2023 11:26
Hacıbektaş'ı 1 haftada 135 bin kişi ziyaret etti
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Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen ’60. Ulusal, 34. Uluslararası Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 12 Ağustos tarihinde başlayan programa yaklaşık 135 bin kişi katıldı.

Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen ’60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne yurt dışından ve yurt içinden gelen turistler yoğun ilgi gösterdi. Ülkenin çeşitli yerlerinden Hacıbektaş’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ilk olarak Hacı Bektaş Veli Müze girişinde yer alan Aslanlı Çeşme’de su içtikten sonra müzeyi ve çilehanedeki inziva bölümlerini ziyaret etti. Hacı Bektaş Veli Külliyesi’ni ziyaret eden turistler, 752. vefat yıl dönümünde kabri başında dua etti.

Hatay İskenderun’dan gelen Gönül Saklanmaz, yaptığı açıklamada, “Buranın maneviyatı ve hissiyatı bambaşka bir şey. Buraya gelip hissetme, yaşamak lazım. Bu anlatılacak bir duygu değil. Bu maneviyatı, hissiyatı bilmek ve kalben yaşamak lazım” dedi.

Almanya’dan kızıyla gelen İnsaf Yağmur ise, Hacıbektaş Veli’nin türbe ziyaretinde huzur bulduğunu ifade etti. Yağmur açıklamasında, ”Hünkâr Hacıbektaş Veli’yi ziyaret etmek çok güzel bir şey. Ayrıca burada insan huzur buluyor. Akşamları yapılan konser etkinlikleri de güzeldi. Onun ışıltısında ve öğretilerinde yürümeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliklere ailesiyle beraber katıldığını belirten Nevruz Öztürk ise, "Burada türbe ziyareti yaptıktan sonra kendimi arınmış ve daha huzurlu hissediyorum. Etkinlikler için yurt içinden ve yurt dışından gelen kalabalığın olması tabii güzel. Zaten toplum olarak kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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