Hacılar Belediye Meclisi'nde 8 madde karara bağlandı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, il genelindeki yağışlar sonrası zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdoğan oluşan zararların biran önce giderileceğini söyledi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, yağışlar nedeniyle ilçe genelinde kısmen de olsa bir sıkıntı yaşandığını söyledi. Özdoğan, “Buna büyük bir afet diyemeyiz ama bir afet dememiz gerekiyor. Gerek derelerin taşması gerekse altyapının zarar görmesi nedeniyle ekiplerimiz, bağlı kuruluşlarımız gerekli alanlarda çalışmalar yaptılar. Gerek güvenlik tedbirlerini aldılar gerekse herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermemek adına sabah itibariyle ana yollardan geçişlerini sağlamak adına da ciddi emek sarf ettiler. Her şeyden önce ilçemize geçmiş olsun. Bu çalışmalar günler gerektiren bir çalışma ve koordinasyon gerektiren bir çalışma. Bu yüzden ciddi bir şekilde yapılıyor. Tekrar ilçemize geçmiş olsun, ilimize geçmiş olsun.” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi’nin gündeminde bulunan 3 asıl ve 5 ek gündem maddesine görüşülerek oy birliği ile karar verildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.