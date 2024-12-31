Hacılar Belediyesi 2024'te modernleşme ve kalkınma rüzgarları estirdi

Kentsel Dönüşüm ve Güvenli Yaşam Alanları

Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ iş birliğiyle Hacılar'ın çehresini değiştirdiklerini belirtti. "547 konutluk üçüncü etap kentsel dönüşüm projemizle depreme dayanıklı, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Bu projeler, halkımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor," diye konuştu. Ayrıca, yeni yapılaşmalarla birlikte ekonomik canlanmanın esnafın ticaretine de olumlu etkiler yaptığını vurguladı.

Ulaşım ve Altyapı Çalışmaları

Hacılar Belediyesi, ulaşım ve altyapıya yönelik büyük yatırımlarla dikkat çekti. Özdoğan, Hacılar’ı Erciyes Tekir Yaylası üzerinden Develi’ye bağlayan 8 kilometrelik yolun tamamlandığını ve bu projenin turizm ve ticaret potansiyelini artıracağını söyledi. Ayrıca, KASKİ, Kayserigaz ve KCETAŞ ile yapılan çalışmalarla ilçenin altyapısının modernize edildiğini belirtti.

Modern Hizmet Binaları ve Sel Riskine Karşı Önlemler

Cumhuriyet Meydanı’nda hizmete açılan Hacılar Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası ile daha iyi ve hızlı hizmet sunduklarını belirten Özdoğan, "Depreme dayanıklı ve modern yapımız, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir adım" dedi. Sel taşkınlarını önlemek için DSİ iş birliğiyle başlatılan 'Büyük Su Projesi' ise can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Gençlere ve Eğitime Büyük Destek

Özdoğan, gençlerin gelişimine yönelik projelerin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, Halit Özkaya Kütüphanesi’nde başlatılan takviye kursları ve rehberlik hizmetlerinin önemine değindi. HADAK Kayak Takımı sporcularının dünya çapında elde ettiği başarılarla gençlerin spor alanında da desteklendiğini ekledi.

Çevre Dostu Projeler ve Kültürel Değerler

Hürmetçi Sazlığı’na kazandırılan Ziyaretçi Merkezi ve Karpuzsekisi Mezarlığı’ndaki yenileme çalışmalarıyla çevreye duyarlı projelere imza atan Hacılar Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Hacılar Kent Müzesi’nin açılışına hazırlanıyor.

Sosyal Belediyecilik Anlayışı

Vatandaşlarla birebir temas kurarak talepleri dinlediğini belirten Özdoğan, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Özdoğan, "2024 yılında ilçemizin kalkınması için birçok projeyi hayata geçirdik. Hacılar’ı daha modern bir ilçe haline getirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Tüm hemşehrilerimize destekleri için teşekkür ediyor, birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.