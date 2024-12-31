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Kayseri Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası Gerçekleşti

Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği tarafından 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Taekwondo Kayseri İl Şampiyonası, Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya yüzlerce Taekwondocu genç katılım gösterdi.

Kayseri Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası Gerçekleşti

Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği tarafından 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Taekwondo Kayseri İl Şampiyonası, Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya yüzlerce Taekwondocu genç katılım gösterdi. Bu yılki şampiyonada dereceye giren sporcular, önümüzdeki ay Ankara’da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Kayseri ilimizi temsil edecek. Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, tüm sporcuları başarıları için tebrik ederek, "Şampiyonada elde edilen dereceler, sporcularımızın özverisi ve gayretiyle elde edilmiştir. Başarılarını Türkiye çapında da gösterecek olan sporcularımıza Ankara’daki şampiyonada da başarılar diliyorum. Şampiyonada emeği geçen tüm sporculara, antrenörlere ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. İlimizin Taekwondo camiası için gurur verici bir başarı şampiyonanın ilimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan dilerim” sözlerine yer verdi.

Haber Merkezi

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