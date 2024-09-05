Hacılar Belediyesi 6 ofis ve işyerini sattı

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi’ne ait olan ve Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan 6 adet ofis ve iş yeri açık ihale usulüyle satıldı. İhale, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Esnafımıza modern mekanlar sunduk” dedi.

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi’ne ait olan 6 adet ofis ve iş yeri açık ihale usulüyle satıldı. Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin yanında yer alan işyerlerinin ihalesine ilgi yoğun oldu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediyeye ait olan bu son derece modern mekanların satışından elde edilen toplamda 33 milyon 600 bin TL’lik gelirin yatırımlarda kullanılacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, ihale sonrası yaptığı açıklamada, “Kayserimizin yükselen değeri olan Hacılarımızda, yatırımlarımıza kaynak üretecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 33 milyon 600 bin liralık bedelle 6 adet ofis ve iş yerinin satış ihalesini tamamladık. Gösterilen yoğun ilgi için tüm katılımcılara teşekkür ediyor, dükkanların yeni sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, satışa sunulan her biri 100 metrekare büyüklüğündeki ofis ve iş yerlerinin modern ve işlevsel özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu yeni iş yerleri, ilçemize ticari canlılık getirecek. Merkezi bir konumda bulunan bu mekanlar, geniş kullanım alanlarıyla esnafımıza önemli bir avantaj sunuyor. Elde edilen geliri ilçemizdeki yatırımlarımızda kullanacağız. Bu iş yerlerinin ilçemize verilecek hizmet kalitesini artıracağını ve ticari hareketliliği canlandıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.